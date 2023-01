A Mondovì si è insediata la nuova commissione locale del paesaggio

Si è svolta nella giornata di venerdì 27 gennaio la riunione di insediamento della Commissione Locale del Paesaggio, recentemente nominata dal Consiglio Comunale e rappresentante dei gruppi di maggioranza e minoranza oltre che del Politecnico di Torino.



Questa la composizione:



Presidente Arch. Soave Luca,

Prof. Arch. Mellano Paolo (sostituto del Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo)

Arch. Armando Guido,

Arch. Galleano Stefania,

Arch. Garello Paola,

Arch. Gazzola Piergiuseppe,

Arch. Morra Federico.



La Commissione resterà in carica per 36 mesi.