A Savigliano è nata l'associazione EPC Motoclub

E' nata ufficialmente il 26 gennaio, presso il Comune di Savigliano l’associazione EPC Motoclub.

Gli obbiettivi di tale associazione saranno quelli di creazione momenti di affiliazione e aggregazione per gli tutti appassionati del motociclismo, creando eventi turistici sul nostro territorio e non, andando a promuovere tour per le più belle strade d’Italia e delle vicine Alpi Francesi.

Il direttivo sarà così composto: Giorgio Barberis (presidente), Loris Bocchi (vice presidente), Alberto Deninotti (segretario), Enrico Allocco, Piermario Allocco, Enrico Capello, Edoardo Alladio, Alessandro Panero, Alberto Sanneris e Alberto Genna (consiglieri).

"Siamo entusiasti della fondazione di questo gruppo, - commentano dal direttivo - dopo anni nelle nostre zone si ripresenta un’associazione che ha lo scopo di aggregare, promuovere eventi dinamici, creando una grande casa per tutti i motociclisti."

Il primo evento si terrà in occasione del Motoraduno di Fossano in programma domenica 26 marzo.