Fascicolo sanitario elettronico, l'Asl CN2: "Invitiamo i cittadini ad attivarlo"

L’Asl Cn2 invita i cittadini del territorio che non lo avessero ancora fatto ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), un taccuino digitale con tutta la propria storia clinica, senza più necessità di documenti cartacei da portare sempre con sé, senza correre il rischio di ripetere prestazioni sanitarie non necessarie e un supporto concreto nei casi di emergenza.

Con il FSE i cittadini possono avere a disposizione gran parte della documentazione riguardante la loro salute: le ricette mediche prescritte dal proprio medico, i referti degli esami e delle visite, i certificati di vaccinazione, le lettere di dimissione dai ricoveri e dagli accessi in Pronto Soccorso. Al suo interno sono accessibili anche le informazioni sul consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti. I medici curanti possono essere abilitati a vedere la documentazione dei loro assistiti.

Per attivare il proprio Fascicolo è necessario essere muniti di Spid o Carta di identità elettronica.

Massimo Veglio, direttore generale dell’Asl Cn2: “L’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per i cittadini del territorio dell’Asl Cn2 è uno sforzo importante, ma che verrà ben ripagato in termini di supporto al processo di cura, dalla presa in carico della cronicità e della fragilità all’emergenza/urgenza e per la continuità del supporto alle cure”.

“La tecnologia oggi mette a disposizione strumenti in grado di semplificarci la vita, ancora più importanti quando si tratta della nostra salute – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Elisa Boschiazzo -. Attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico qualsiasi medico che ci prenderà in carico come pazienti avrà la possibilità di accedere alle informazioni indispensabili per essere curati al meglio”.

Per maggiori informazioni sul Fse: https://www.aslcn2.it/sportello-online/accesso-al-fascicolo-sanitario-elettronico/

Sullo Spid: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

Sulla Carta di identità elettronica: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/