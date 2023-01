Una delizia paradisiaca: a Rimini il 44° Salone internazionale del Dolce

Rimini, famosa per i divertimenti estivi, anche d’inverno, con la spiaggia deserta, il lungomare, i parchi e il suo centro storico, sa regalare emozioni speciali e aromi da gustare. Soprattutto a fine gennaio.



Dal 21 al 25 gennaio, infatti la città ha ospitato il 44° Salone Internazionale del dolce, SIGEP 2023, anche conosciuto come "The Dolce World Expo" per il respiro internazionale che la kermesse riminese è venuta ad assumere nel corso degli anni, in piena ripresa, dopo il periodo di incertezza, legato all’epidemia di coronavirus.



Presenti più di 1.000 espositori provenienti da 34 Paesi, ad occupare tutti i 28 padiglioni su oltre 130.000 mq di superficie espositiva per un evento spettacolare, sempre denso di appuntamenti, corsi, seminari, dimostrazioni, degustazioni, concorsi, che testimonia la ripresa del settore dolciario.



Un palcoscenico privilegiato con riflettori accesi sul prezioso "cibo degli dei", festa per gli occhi e per il palato, in tutte le sue forme: praline, tavolette, torte, gelato, bevanda bollente o mousse spumosa…



Nel primo giorno, vi è stato un interessante seminario su “Cultura, storia e lavorazione del cioccolato di Modica”, un tesoro siciliano, la cui lavorazione risale al XVI secolo, durante la dominazione degli Spagnoli in Sicilia, quando fu introdotto nella Contea di Modica, che era il più importante stato feudale del Sud Italia.

i primi "cicolateri" si aggiravano con i loro carretti tra i vicoli e i sontuosi palazzi barocchi di una città ricostruita come un palcoscenico di pietra dopo il terremoto del 1693.



Leonardo Sciascia ha parlato del cioccolato di Modica, nella sua dettagliata monografia “La Contea di Modica”, pubblicata nel 1983. Lo scrittore ricorda come ad Alicante fosse diffusa tale lavorazione in due versioni: «È di due tipi, alla vaniglia e alla cannella, da mangiare in tocchi o da sciogliere in tazze: di inarrivabile sapore, sicché a chi lo gusta sembra di essere arrivato all'archetipo, all'assoluto, e che il cioccolato altrove prodotto — sia pure il più celebrato — ne sia l'adulterazione, la corruzione».

La cioccolata di Modica, che in dialetto si chiama “ciucculatta muricana” o “ciucculatti muricanu”, prima di diventare un prodotto commerciale, veniva preparata nelle cucine delle famiglie nobili, durante feste e occasioni particolari.



Si presenta come un parallelepipedo rettangolare con i lati rastremati a tronco di piramide, con scanalature in superficie e un colore opaco dai riflessi bruni.

L’aspetto è granuloso e friabile, grazie alla mancanza della fase di concaggio e ai cristalli di zucchero, oltre che all'assenza di sostanze estranee (grassi vegetali, lecitina di soia, latte).



A volte vengono aggiunti altri ingredienti come cannella, vaniglia, peperoncino, noce moscata, l’aroma naturale di agrumi, finocchietto, gelsomino, zenzero e i frutti, anche secchi e disidratati, di pistacchio, nocciole, mandorle e agrumi. Una delizia sublime, anzi paradisiaca.