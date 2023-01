Gioco online: numeri in crescita anche nel 2023, con le scommesse sportive a fare da traino

Quello del gioco online è diventato ormai un vero e proprio fenomeno inarrestabile, non solo in Italia ma in gran parte del mondo. Nulla di strano, considerando che ormai sono davvero pochissimi i settori che hanno resistito alla grande attrazione esercitata dal web. Non possiamo poi dimenticare che una grande spinta al gioco online è arrivata con la pandemia, che per diversi mesi ha costretto tutte le attività del settore alla chiusura forzata. C’è insomma ben poco di cui stupirsi se i numeri siano in crescita e quello delle scommesse sportive è senza dubbio il settore che sta facendo da traino, seguito a ruota dai casino online.

Scommesse sportive: gli italiani preferiscono farle online

Ormai i numeri parlano molto chiaro e non ci sono più grandi dubbi. Statistiche e dati alla mano, gli italiani preferiscono di gran lunga piazzare le proprie scommesse sportive online piuttosto che rivolgersi ai canali tradizionali. D’altronde, i vantaggi del mondo del web sono innegabili, anche se è bene precisare che internet nasconde anche qualche insidia e che sarebbe sempre meglio prestare attenzione. Gli italiani preferiscono scommettere online perché è più comodo, visto che si può fare dal proprio smartphone o comunque dal PC, ma non solo. Sembra che le piattaforme online siano apprezzate anche per via della loro immediatezza e del fatto che garantiscono l’anonimato, una maggiore privacy rispetto ai classici centri scommesse. Questo è un fattore determinante, soprattutto per coloro che vivono in piccoli paesi e che preferiscono non rivelare di essere appassionati di gioco.

Bisogna comunque considerare che al giorno d’oggi gli italiani preferiscono fare tutto online: dallo shopping all’ordine della cena a domicilio, dal seguire corsi di formazione al prenotare esami e visite. Non c’è dunque nulla di strano nel fatto che preferiscano giocare online.

Le scommesse sportive come traino del settore del gioco online

Come abbiamo accennato, sono proprio le scommesse sportive online a fare da traino all’interno settore in Italia e ancora una volta il fenomeno non stupisce affatto. La tradizione dello sport e in particolare del calcio è ancora molto viva nel nostro Paese e sono tantissimi i tifosi che si divertono nel pronosticare gli esiti dei vari match. Un tempo si compilava la schedina in ricevitoria: adesso lo si fa direttamente online, utilizzando una applicazione apposita oppure entrando in un sito web. Il succo però non è cambiato: si scommette sulla propria squadra del cuore o sull’esito di una partita particolarmente sentita e lo si fa per puro divertimento.

Casino online: altro settore in crescita

Quello delle scommesse sportive è dunque destinato a rimanere il settore che fa da traino al gioco online, seguito per il momento dai giochi da casino. Ed è proprio questo l’ambito che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni, in modo particolare dopo la pandemia. Se un tempo erano parecchi gli appassionati che si recavano personalmente al casino anche per vivere l’esperienza unica che si prova in queste strutture, adesso le cose sembra stiano cambiando repentinamente. Sempre più italiani preferiscono giocare al poker, alla roulette e via dicendo comodamente online ed evitare di andare personalmente al casino. Forse anche perché ormai di strutture all’altezza, nei dintorni, ce ne sono ben poche e si dovrebbe andare troppo lontano.