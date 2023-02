Speedd, le ultime novità in offerta

Speedd è un e-commerce specializzato in calzature e accessori. Vanta un’offerta ampia e varia, un sito ben strutturato e politiche di prezzo molto equilibrate. Insomma, sta diventando il punto di riferimento per chi vuole acquistare online scarpe (e non solo).

Uno dei suoi punti di forza è la capacità di seguire le tendenze, sicché l’offerta si amplia regolarmente con nuovi prodotti, in grado di calamitare l’attenzione dei clienti per design e comfort. Per inciso, fanno riferimento tutti a brand consolidati, non di rado cento per cento Made in Italy.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica dei vantaggi che Speedd garantisce e presentendo successivamente le novità in materia di calzature.

Perché Speed

Prima di parlare di Speedd è bene fare il punto sugli e-commerce specializzati in calzature. Secondo l’immaginario collettivo, infatti, non reggerebbero il confronto con i negozi fisici in quanto non permettono, per ovvie ragioni, di provare le scarpe prima di acquistarle. In realtà, questo limite viene abilmente superato mediante metodi alternativi, come la corrispondenza tra taglie e dimensioni del piede. In questo modo, chiunque conosca larghezza e lunghezza del suo piede, può facilmente trovare la taglia giusta.

Un altro limite, a detta dei detrattori, sarebbe la difficoltà nel procedere con il cambio del prodotto, qualora alla prova dei fatti risultasse poco confortevole. Ebbene, anche questo limite è superato: le politiche di reso oggi sono più comode di una volta, vengono incontro al cliente e propongono un servizio rapido, poco costoso o addirittura gratuito.

Dunque sì, acquistare scarpe online è una buona idea. A patto, ovviamente, che si faccia riferimento all’e-commerce giusto. A Speedd, per esempio.

Speedd propone un'esperienza di acquisto confortevole, persino divertente se si guarda all’interfaccia del sito: navigare tra le pagine, e quindi tra i modelli, è piacevole quasi come passeggiare per un centro commerciale.

Il suo punto di forza è l’offerta, che è ampia, varia e frutto di partnership di prestigio: tutti i prodotti Speedd fanno riferimento a marche di qualità, alcune di queste cento per cento italiane. L’offerta è valorizzata da schede prodotto molto dettagliate e da immagini ben scattate, che restituiscono fedelmente le caratteristiche del prodotto.

L’assistenza, poi, è molto qualificata ed eroga un servizio di assistenza che sfocia nella consulenza: l’utente viene accompagnato nella scelta, in modo che possa azzeccare sempre e comunque l’acquisto.

La politica dei prezzi è accomodante ed equilibrata, almeno rispetto a tanti altri e-commerce. E’ valorizzata da modalità di reso confortevoli, che puntano sulla rapidità e sull’efficacia.

Le novità di Speed in materia di calzature

Dunque, quali sono le proposte di Speedd in materia di calzature? Ecco una panoramica dei modelli che hanno già riscosso un certo successo.

Mocassini Eleganti Uomo “Gianni” . Questi mocassini targati “GiannI” si caratterizzano per un design semplice ma in grado di esprimere un carattere classico.

Stringate Eleganti Uomo “Gianni” . Altra scarpa elegante e classica, spicca per il retrogusto anni Venti. E’ particolarmente adatta gli outfit più eleganti.

Sneakers Beige Training “Bazar Charm” . Scarpe adatte per chi vuole conservare una certa classe anche quando fa sport. Il design è suggestivo, soprattutto se si pensa ai richiami color pastello degli occhielli.

Sneakers Tessuto Avvolgente “Bazar Charm” . E’ una variazione sul tema molto interessante, in quanto prodotto con il tessuto mesh e dotato di un tacco molto alto, che le rende perfette anche per il tempo libero.

Sandali Glitter “Mellisa” . Sandali dal gusto classico e casual allo stesso tempo. Il grigio del sandalo fa da contraltare alle finiture color oro, creando un contrasto suggestivo.

Sabot Traforati “Erynn”. Sabot raffinati, eleganti, adatti anche per le uscite. Sono presenti in vari colori, tra cui fucsia e nero.

Quale modello scegliere

Scegliere le scarpe può essere più complicato di quanto previsto, soprattutto se non si è avvezzi allo shopping. Di base, si dovrebbero prendere in considerazione alcuni criteri.

Stile personale . Le calzature rappresentano una parte importante dell'outfit, dunque è ovvio che debbano manifestare coerenza con il resto dell’abbigliamento e, più in generale, con lo stile che una persona esprime.

Uso . Ovviamente, è necessario rispondere alla domanda “per che cosa mi servono queste scarpe” prima di procedere con l’acquisto.

Comfort. La scarpa dev’essere comoda, prima di tutto. Dunque, è bene prendere in considerazione modelli compatibili con la conformazione dei propri piedi.

