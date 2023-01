Al Mallé di Dronero un “tuffo” nel passato con il notaio Paolo Mallé e sua moglie Giuseppina De Michelis

Un “tuffo” nel passato, tra documenti preziosi ed aneddoti di vita quotidiana,Al museo civico Luigi Mallé di Dronero questo pomeriggio, sabato 28 gennaio, è stata per molti l’occasione di incontrare i due abitatori più importanti di quella che un tempo era la casa della famiglia Mallé: il notaio Paolo Mallé e suo moglie Giuseppina De Michelis.Il ritrovo alle ore 15:45 in piazza Scaglione a Dronero ed insieme poi nell’abitazione. Un pomeriggio ispirato dal prezioso lavoro di ricerca della curatrice Ivana Mulatero per una prossima biografia dedicata alla vita di Luigi Mallé.



Pieno sostegno da parte del comune di Dronero, in modo particolare dell’assessore Maria Gerbaudo, che ha creato il programma “Conosci il tuo paese” e ha tenuto particolarmente ad essere presente al museo.Curiosi siparietti di fine ‘800. Ad interpretare i ruoli del notaio e di sua moglie sono stati Omar Ramero e Giulia Brenna, i bravissimi attori della compagnia Mangiatori di Nuvole.



“Ci hanno trasportato nel passato” - commenta Ivana Mulatero - “con la loro straordinaria bravura ci hanno fatto incontrare il notaio Mallé e sua moglie, raccontandoci aneddoti davvero curiosi. Un’esperienza davvero significativa, perché il Mallé è un gioiello d’arte, di storia ma soprattutto di vita. Ci tengo a ringraziare l’assessore Gerbaudo che ha creduto nell’importanza di questa iniziativa, nel museo Mallé come luogo prezioso per Dronero ed i suoi abitanti.”Per permettere alle persone di poter raggiungere il museo, con attenzione particolare agli over 65, da parte del comune sono state messe a disposizione quattro navette gratuite. La partenza dalle chiese di Monastero, Pratavecchia, San Nicolao e dal piazzale di Tetti.Ciò che Dronero racchiude, nella valorizzazione della sua storia e dei suoi luoghi. Il pomeriggio è stato particolarmente apprezzato dalle persone presenti, segno di una sensibilità nei confronti della bellezza che unisce e, soprattutto, ancora molto emoziona.