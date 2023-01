Il sindaco di Alba e la signora Maria Franca Ferrero hanno partecipato al concerto di Uto Ughi

Il sindaco Carlo Bo ha partecipato, giovedì 26 gennaio, con la signora Maria Franca Fissolo Ferrero al concerto “Uto Ughi e i virtuosi italiani per Savigliano – La magia del suono”, nel teatro Milanollo di Savigliano.

Il concerto fa parte del festival nazionale “Uto Ughi per i giovani” che ieri sera ha concluso le sue tappe piemontesi all’Auditorium della Fondazione Ferrero con un convegno tenuto dal Maestro su “I giovani e la musica”. Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, è stato protagonista per il secondo anno consecutivo del festival che, tra dicembre e gennaio, ha organizzato concerti a ingresso libero ad Alba nell’Auditorium della Fondazione Ferrero e nella chiesa di San Domenico, oltre a quello a Savigliano.

Dopo il successo de “La Santità Sconosciuta”, il festival che per 14 edizioni ha portato ad esibirsi in Piemonte interpreti di altissimo livello artistico facendo incontrare, in varie forme, musica e spiritualità, si è trasformato, mantenendo la sua identità, in un progetto dedicato ai giovani. Ideato dal Maestro Uto Ughi, dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e sostenuto, per le tappe piemontesi, dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, e altre importanti realtà nazionali, ha l’obiettivo di diffondere il piacere della musica classica tra le fasce più giovani della popolazione.

Il sindaco Carlo Bo: “Un concerto emozionante, parte di un festival di grande pregio e con una finalità davvero nobile, quella di avvicinare i giovani alla musica classica. Ringrazio il Maestro Ughi e l’Associazione Arturo Toscanini per questo importante cartellone di eventi con ospiti prestigiosi. Un grazie speciale anche alla signora Ferrero e alla Fondazione per aver voluto sostenere il festival. E’ stato un piacere assistere anche al concerto di Savigliano, un’occasione per potermi confrontare con il sindaco Portera e rafforzare il legame tra le nostre due città”.

“Una serata speciale per Savigliano – dice il sindaco Antonello Portera - con le emozioni della prestigiosa musica del Maestro Uto Ughi e la preziosa presenza in sala della signora Maria Franca Ferrero, saviglianese di nascita, che ha voluto e sostenuto fortemente questo evento, accompagnata dal sindaco di Alba Carlo Bo e con la presenza del Prefetto di Cuneo dr.ssa Fabrizia Triolo. È stata anche un gradevole occasione di collaborazione e condivisione tra le città di Savigliano e di Alba e le rispettive espressioni della società civile e del mondo produttivo”.