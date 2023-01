Elly Schlein a Cuneo: “Deve cambiare il modello di leadership, siamo qui per attivare un'intelligenza collettiva” [FOTO E VIDEO]

“Il contrasto a ogni forma di disuguaglianza e discriminazione, il riscatto della dignità e della qualità del lavoro, e l'attenzione all'emergenza climatica”. Sono queste le tre grandi questioni che Elly Schlein mette al centro del percorso per costruire il nuovo Partito Democratico.

L'ex parlamentare europea e oggi deputata, nonché ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna, è in Piemonte per promuovere la sua candidatura alla segreteria nazionale del PD (le primarie saranno il 26 febbraio, ndr). Un tour iniziato questa mattina, sabato 28 gennaio, nel Cuneese.

Prima tappa al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo, poi a Cuneo dove ha dovuto improvvisare un comizio davanti all'ingresso del CDT in Largo Barale perchè la sala prenotata era già al completo, con molti cittadini rimasti fuori.

A accompagnarla la parlamentare Chiara Gribaudo, coordinatrice dei comitati per la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd: “Non potevamo non iniziare il tour in Piemonte da un luogo simbolico della Memoria. Abbiamo scelto tra i tanti il Memoriale della Deportazione a Borgo San Dalmazzo perchè ieri era il Giorno della Memoria. Per noi le radici, la storia e la memoria sono importanti”.

“Mi ha colpito la cura con cui questa comunità coltiva la memoria – ha aggiunto Elly Schlein -. Senza memoria non si può costruire un futuro migliore. Ciò che ci definisce di più è proprio il modo in cui reagiamo alle ingiustizie. Mi ha emozionato sentire la storia di tanti giusti come Don Viale. Ieri era il Giorno della Memoria, ma abbiamo il timore che qualcuno stia lavorando perché si dimentichi. Siamo in mezzo a nuova guerra nazionalista, e il nazionalismo porta solo guerra, morte e distruzione”.

A Cuneo erano presenti la sindaca Patrizia Manassero, il consigliere regionale Maurizio Marello, la segretaria del Partito Democratico di Cuneo Erica Cosio, molti militanti e tanti cittadini non iscritti al Partito. “Questo ci conforta”, ha voluto sottolineare Chiara Gribaudo.

“Stiamo parlando di rinnovare un partito e di dare voce in modo diverso alle persone. Il Pd deve tornare a rappresentare la voce delle persone, i loro bisogni, deve tutelare i diritti, pensare al lavoro e alla scuola”, ha dichiarato la sindaca Manassero.

Come ricostruire un pd nuovo? “Deve cambiare il modo di stare insieme – ha dichiarato la candidata Schlein -. Abbiamo bisogno di fare squadra e di cambiare il modello di leadership. È sbagliato il concetto di avere un uomo solo al comando così come una donna sola al comando. Siamo qui per attivare un'intelligenza collettiva, una leadership che si circondi di persone competenti e non delle più fedeli. Dobbiamo costruire un'alternativa alle destre che sono al Governo perchè hanno vinto le elezioni. Veniamo da una sconfitta. È il momento per ritrovare l'umilità dell'ascolto, non solo della nostra base, ma anche di chi non ci ha più votato. Di chi in questi anni si è allontanato. È successo anche a me”.

“La differenza fra essere la prima premier donna e costruire una leadership femminista sta nel fatto che si costruisca una squadra. Sono contenta che ci sia una candidata del PD che con coerenza usa le parole che servono a una sinistra, a un campo progressista che possa essere largo e farci sentire tutti insieme nella stessa casa. È una sfida grande e importante, quella di lavorare a un percorso comune, collettivo e condiviso per costruire una leadership plurale e democratica”, ha concluso Chiara Gribaudo.