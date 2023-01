Il sottosegretario Delmastro Delle Vedove al carcere di Alba, teatro dell'aggressione agli agenti della penitenziaria

Domani - domenica 29 gennaio - il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove e l’onorevole Monica Ciaburro (FdI) si recheranno in visita presso la Casa di Reclusione di Alba, per portare la solidarietà e la vicinanza del Governo agli agenti della Polizia Penitenziaria vittime della recente aggressione.

A seguito della visita, il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove e l’onorevole Ciaburro terranno un punto stampa, davanti all’ingresso della Casa di Reclusione, in Località Toppino, in via Vivaro 14.