Sulla ciclabile 'via della Pietra', Bricherasio-Saluzzo arriva l’asfalto promesso a Bibiana

Asfalto in arrivo per gli ultimi 800 metri sterrati della ‘Via della Pietra‘: la ciclabile che collegherà Bricherasio a Saluzzo. Il tratto rientra nel Comune di Bibiana e porta al confine con la provincia di Cuneo. “Nei giorni scorsi è stata delimitata l’area di cantiere, poi si partirà con la pulizia della zona, successivamente arriverà l’asfalto e infine verrà posizionata la segnaletica orizzontale e verticale” annuncia il sindaco di Bibiana, Fabio Rossetto.

Ad aver appaltato i lavori è la Città metropolitana, proprietaria del sedime, che aveva annunciato il termine del cantiere per l’autunno del 2022: “C’è stato uno slittamento delle tempistiche, ma è un intervento che aspettiamo da una decina di anni, siamo quindi molto contenti che l’ente abbia mantenuto il suo impegno” commenta il sindaco.

Il Comune di Bibiana dovrà successivamente farsi carico della manutenzione del tratto di ciclabile che rientra nel suo territorio e, per questo, ha chiesto un contributo in Città metropolitana: “Siamo in fase di confronto per chiarire anche quest’ultimo punto – rivela –. Intanto dobbiamo aspettare che venga terminata l’opera per prenderla in carico”.

Le tempistiche dell’intervento dovranno tenere conto del meteo: “L’asfaltatura non potrà iniziare se non salgono le temperature” sottolinea Rossetto.