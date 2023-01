Volley maschile A3: Savigliano chiude a Mirandola il lungo mese di gennaio

Si chiuderà al Palasport di Mirandola, intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, il lungo mese di gennaio del Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso dalla penultima forza del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca per la disputa della diciottesima giornata di campionato.

L’avversario. A dispetto dell’attuale posizione di classifica, lo Stadium Pallavolo Mirandola è una squadra in condizione, come dimostrato dall’ultimo match disputato dagli emiliani: una sconfitta per 3-2 contro Belluno, quinta in graduatoria, al termine di una partita combattutissima, che ha regalato agli ospiti il punto numero 7 del loro ottimo mese di gennaio. Tra i punti di forza del roster a disposizione di coach Andrea Pinca, subentrato all’esonerato Dall’Olio, di cui era vice, proprio alla vigilia del match d’andata a Cavallermaggiore, spicca la diagonale, composta dai fratelli Giacomo e Francesco Ghelfi. Prima della trasferta bellunese, i gialloblu hanno ritrovato anche il centrale Matteo Canossa, altro stabile componente del sestetto titolare. Quando si parla di Mirandola, però, è impossibile non considerare il dato relativo al fattore campo: 12 dei 14 punti raccolti fin qui dagli emiliani, infatti, sono arrivati proprio al Palasport Marco Simoncelli, vero e proprio fortino in cui costruire la salvezza.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Per la sesta partita del mese, coach Lorenzo Simeon avrà a disposizione tutto il roster, che, nonostante le fatiche accumulate dalle ultime intense settimane, arriverà alla trasferta di Mirandola in fiducia, dopo il bel successo ottenuto contro Brugherio.

Il tecnico biancoblu presenta così la gara: “Sarà molto complessa perché, al netto della classifica, Mirandola in casa gioca molto bene, difendendo tanto e attaccando bene, sostenuta anche da un tifo importante. È una gara da non sottovalutare, perché ci permetterebbe di tenere invariata la distanza da chi ci segue, prima di iniziare l’ultima fase del campionato con tutti gli scontri diretti”.

I precedenti. C’è un solo precedente tra le due compagini, relativo al match di andata al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore. In quel caso, la spuntò in quattro set il Monge-Gerbaudo Savigliano, trascinato dai 20 punti di Nasari e dai 19 di Galaverna, MVP dell’incontro.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Stadium Pallavolo Mirandola e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18 di domenica 29 gennaio al Palasport Marco Simoncelli di Mirandola.