Volley A2M. Cuneo a Ravenna per capire se è guarita dal mal di trasferta. Cardona: "Presto per dirlo" (VIDEO)

A Cuneo servirà la massima coesione per riuscire a tornare da Ravenna con importanti punti in tasca (Foto Cuneo Volley)

Dopo essersi “tolto il dente” della prima vittoria stagionale in trasferta, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo è chiamata domani (domenica 29 gennaio) alla seconda partita consecutiva lontano da Cuneo. Gara valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato serie A2 Creedm Banca.

I biancoblu di Max Giaccardi saranno impegnati al PalaCosta di Ravenna contro la Consar, battuta nella gara di andata per 3-1. Eravamo a fine ottobre, tra i romagnoli a palleggiare c’era ancora Manuel Coscione che 15 giorni dopo avrebbe preso la strada di Santa Croce sull’Arno.

Al suo posto ora c’è Natale Monopoli, anche se nelle ultime gare sta giocando Filippo Mancini. In diagonale con lui uno degli schiacciatori più promettenti del panorama azzurro, Alessandro Bovolenta, mentre in posto-4 nella sfida che la Consar ha vinto domenica scorsa in quel di San Donà di Piave contro Motta di Livenza coach Marco Bonitta ha inserito Swan Ngapeth in coppia con Mattia Orioli. Al centro troviamo stabilmente l’ex monregalese Martin Arasomwan con Francesco Comparoni. Completa la squadra romagnola il libero Riccardo Goi.

Un avversario complicato da battere, Ravenna: se i piemontesi vorranno fare risultato, dovranno certamente mettere in campo qualcosa in più di quanto visto con Lagonegro.

La vittoria in Lucania avrà lasciato finalmente un segno positivo nella mente di Botto e compagni? “Presto per dirlo – afferma il giovane schiacciatore opposto Luca Cardona, il cui apporto di questi tempi è sempre più importante – Di certo ora siamo molto concentrati su questo obiettivo”.

A lui il compito di presentare la sfida di domani che, ricordiamo, sarà visibile in diretta streaming per abbonati sul canale tematico Volleyballworld Tv.