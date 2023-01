A Borgo San Dalmazzo la cerimonia in ricordo di combattenti e reduci

Celebrazione in ricordo dei combattenti e reduci, questa mattina, domenica 29 gennaio, a Borgo San Dalmazzo, dove si è ricordato anche l’alpino Gino Bertaina, che ogni anno organizzava questo sentito momento.



Alla messa celebrata da don Paolo e alla celebrazione hanno preso parte la sindaca Roberta Robbione con gli assessori Boaglio, Galvagno e Armando, insieme al consigliere comunale Monaco. Presente anche il luogotenente dell’Arma Sollazzo e rappresentanti Alpini in servizio e in congedo, oltre a varie altre associazioni.



"Molte famiglie borgarine portano nel cuore un familiare caduto e disperso in guerra: a loro il nostro ricordo e il costante impegno per costruire percorsi di pace", le parole della prima cittadina.