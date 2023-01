Ad Alba nel giro di un mese aprono tre importanti cantieri di lavori pubblici

Per la città di Alba i primi mesi dell’anno saranno importanti anche dal punto di vista delle opere pubbliche. Infatti sono in partenza a giorni i lavori di realizzazione del Centro disabili in Zona H, come quelli per il cantiere del complesso che nel complesso della Maddalena, in centro città, ospiterà le aule del corso di Laurea in Scienze infermieristiche, partito a settembre nella sede temporanea ricavata all'interno dell'ex ospedale "San Lazzaro". A questi, verso metà febbraio, si aggiungeranno le modifiche alla viabilità previste presso la nuova scuola media della Moretta.



«A breve - conferma Massimo Reggio, assessore ai lavori pubblici di Alba - vedremo il via di questi tre cantieri, che sono sicuramente molto importanti per la città. Il centro disabili è un altro tassello determinante per il recupero della Zona H, dove alcuni giorni fa abbiamo attivato una telecamera di videosorveglianza nell'ambito del progetto "Bici Sicure". Sarà un luogo dalla valenza sociale significativa.



Il cantiere per la scuola di Scienze Infermieristiche finalmente inizia; un ritardo dovuto al fatto che avevamo cambiato la fonte di finanziamento, dalla iniziale previsione dell'avanzo di amministrazione ai fondi PNRR, ottenuti tramite un bando. Dal ritorno in città di questo corso di studi attendiamo vantaggi importanti, specie sotto il profilo dell'offerta di queste figure, molto carenti, ma anche per la possibilità di recupero di un altro tassello del complesso monumentale di via Maestra. Il terzo progetto in partenza migliorerà la viabilità presso la scuola Moretta, così da offrire maggior sicurezza a pedoni e conducenti».



Si guarda anche al prossimo futuro: «Sempre nella Zona H - conclude Massimo Reggio - ricordo che verà costruita la nuova caserma dei vigili del fuoco di Alba. Ad ora il Comune ha firmato al Demanio la concessione per procedere con la progettazione, atto che dovrebbe essere finalmente in partenza. Questa fase non ci compete direttamente, anche perché non siamo proprietari di quella porzione, ma si tratto di un altro importante progetto per la città.



Oltre a questo, abbiamo incontrato la Provincia e si partirà con l’iter di progettazione per la “palestra dei licei”, un lavoro da 2 milioni e 400 mila euro, che consegnerà alla città di Alba una struttura sportiva nella quale convogliare le attività degli istituti scolastici localizzati presso la città studi.



Non ultimo, stiamo monitorando anche il progetto relativo alla futura rotonda prevista nella zona industriale. Per ora l’appalto non è ancora stato affidato, ma stiamo lavorando affinché questo avvenga il prima possibile. Sicuramente dovremo fasarci coi consorzi irrigui che insistono sulla zona, perché i lavori non intralcino le attività agricole durante determinati periodi dell’anno».