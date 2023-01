Audi Zentrum Cuneo lancia le vendite online con consegna a domicilio

Acquistare un’Audi Usata può essere molto vantaggioso a condizione che si evitino alcune insidie. Innanzitutto, occorre prendersi tutto il tempo necessario per pensare alle proprie necessità: è l’auto di famiglia o la seconda macchina? Motore elettrico o tradizionale? Sportiva compatta o con più spazio a bordo? Poi, individuata l’auto dei desideri, bisogna prestare attenzione alla storia cartacea e alle condizioni generali del veicolo di cui vanno ispezionati a fondo interni ed esterni. Per ottimizzare i tempi e provvedere all’acquisto senza pensieri, l’ideale è rivolgersi a una Concessionaria Audi Ufficiale che, oltre a trasparenza e professionalità, garantisce e certifica attraverso 110 controlli le Audi Usate Prima Scelta:plus con meno di 96 mesi e 150.000 km. Senza contare la comodità di poter acquistare la vettura direttamente online, grazie al nuovo servizio offerto da Audi Zentrum Cuneo.

Il vantaggio di acquistare Audi Usate online e in Concessionaria

Audi Zentrum Cuneo è la concessionaria Audi Ufficiale di Via Attilio Fontana 52 a Borgo San Dalmazzo che, insieme ai saloni di Asti, Alba e Cuneo, forma il Gruppo Audi Zentrum Alessandria, guidato da Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 19 anni e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Al processo d’acquisto classico affianca la possibilità di prenotare il proprio modello preferito di Audi Usato Garantito direttamente online e di riceverlo comodamente a domicilio, in pochi click. Basta cercare tra le offerte presenti sul sito www.myaza.it l’auto dei propri desideri, cliccare sul tasto “Blocca l’offerta” per prenotare o acquistare online la vettura e attendere di essere contattati da un consulente per finalizzare l’acquisto. Quindi, si può ritirare l’Audi Usata direttamente nella sede di Audi Zentrum Cuneo oppure riceverla a domicilio. In caso di dubbi, si hanno a disposizione 14 giorni e fino a 1.000 km per usufruire del diritto di recesso e ottenere il rimborso dell’auto stessa.

Un’ampia varietà di Audi Usate tra cui scegliere

Da Audi Zentrum Cuneo è possibile trovare una vasta gamma di modelli Usato Audi, in pronta disponibilità, con lo stesso livello di esclusività e avanguardia del nuovo. La Concessionaria, infatti, aderisce allo straordinario programma Audi Prima Scelta :plus, firmato Quattro Anelli, che prevede più di 100 controlli sull’usato, ciascuno chiaramente specificato. Alla documentazione di ogni auto è allegata una certificazione del chilometraggio, insieme alla “Verifica dei 110 punti”. E vengono offerti fino a 4 anni di garanzia dall’acquisto su tutte le vetture con meno di 96 mesi e 150.000 km. Senza dimenticare l’ampia scelta di vetture aziendali presenti in tutte le concessionarie del gruppo.

Audi Zentrum Cuneo

Via Attilio Fontana 12, Borgo San Dalmazzo

01717511272

www.myaza.it

Fb: @audizentrumcuneo

Ig: @audi.zentrum.alessandria