Corneliano d’Alba: la sindaca Alessandra Balbo traccia un consuntivo in vista del suo ultimo anno da prima cittadina

Corneliano d’Alba è uno dei comuni roerini più piccoli come superficie. All’anagrafe gli abitanti risultano 2.138, con trend in leggero aumento, e buoni sono i numeri scolastici, con 47 bimbi iscritti alla Scuola dell’Infanzia, 94 alla Scuola Primaria e 95 ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Abbiamo incontrato Alessandra Balbo, sindaco all’ultimo anno di mandato, che ha dovuto affrontare un periodo non facile per un amministratore, caratterizzato purtroppo dalla pandemia da Covid 19.

DISTRETTO SANITARIO E LAVORI PUBBLICI

“Sì, in effetti non sono stati anni facili, ma l’entusiasmo e la voglia di fare bene non è mai venuta meno. Tengo a sottolineare, fra le attività svolte, la ristrutturazione del nostro distretto sanitario. Infatti il 21 maggio 2022 Corneliano ha inaugurato i nuovi locali della sede territoriale Asl Cn2 e uno studio medico associato, attraverso la rivisitazione dei locali di via Castellero e un nuovo spazio, nella Casa di riposo “Maria Assunta di Castellero”, che accoglie i medici di famiglia".

"Per l’anno 2023 sono previsti due opere importanti: un intervento per la difesa spondale del torrente Riddone, per un importo pari a 400.000 euro finanziati con i fondi stanziati dal Pnrr, e la messa in sicurezza di via Valeirole e località Migliero, lavori in fase di aggiudicazione, per un importo di 99.000 euro".

"Il 18 ottobre 2022 il Comune ha perfezionato l'acquisto dell’ex campo da calcio parrocchiale, un'area di circa 8mila metri quadrati, rilevata per un importo di 120.000 euro. L’acquisto sarà sicuramente un’opportunità per il futuro per realizzare la sede della protezione civile, opere legate alla socializzazione, sport e tempo libero".

QUATTRO COMUNI, UNA SOLA POLIZIA LOCALE

Prosegue la dottoressa Balbo: “Martedì 24 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Sommariva Perno, è stata siglata una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale fra i Comuni di Sommariva Perno, in qualità di capofila, Baldissero d’Alba e l’Unione “Colline del Riddone”, quest’ultima composta rispettivamente dai Comuni di Corneliano e Piobesi d’Alba.

La convenzione avrà una durata di due anni e ha lo scopo di realizzare una gestione coordinata del servizio di Polizia Locale su territori contigui, attraverso l’impiego ottimale del personale, e garantire il presidio del territorio degli enti convenzionati".

DAGLI EVENTI AL PASSAGGIO DELLA CORSA ROSA



“Per fortuna nel 2022 si sono potuti riproporre gli eventi tradizionali in presenza, e a tal riguardo ringrazio tutte le associazioni del paese che si prodigano in occasione della festa patronale di Sant’Anna e della Fiera di San Carlo, che quest’anno sarà il 5 di novembre. Siamo in attesa del passaggio del Giro d’Italia il 18 maggio: la carovana passerà per Corneliano e sarà un giorno sicuramente speciale per tutta la comunità”.

VERSO L'ULTIMO ANNO

“Il mio mandato si concluderà a maggio 2024, l’esperienza, come le precedenti, può definirsi positiva nonostante, nel primo periodo, sia stata densa di difficoltà legate alla pandemia che hanno reso difficile la realizzazione di alcune opere”.