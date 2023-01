Cuneo: in frazione Bombonina i funerali di Giovanni Silvestro, ex dipendente Michelin

Si svolgeranno lunedì 30 gennaio nella parrocchiale di Bombonina i funerali di Giovanni Silvestro, 78 anni. Dipendente Michelin in pensione, Silvestro ha sempre vissuto nella frazione cuneese, della quale era originario. Molto attivo nella vita della piccola comunità alle porte del capoluogo, è stato per lunghi anni componente della cantoria della parrocchia che, con tanto orgoglio, ha frequentato fino a quando la salute lo ha permesso.

Gran lavoratore, viene oggi ricordato per la grande disponibilità ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno.



Lascia la moglie Mariuccia e i figli Fabrizio, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Cuneo, e Luca, dipendente della Cometto di Borgo San Dalmazzo, le nuore e l'adorata nipote, atleta della Asd Cuneoginnastica, di cui andava molto orgoglioso.

Le esequie lunedì alle 15.30 provenendo dalla Casa di Riposo "Sant'Antonio" di Cuneo.