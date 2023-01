Il ritorno del Carnevale a Fossano coglie nel segno, tra carri monumentali, gruppi mascherati e tante famiglie [FOTOGALLERY]

Dopo due anni a bocca asciutta a causa delle regole pandemiche, il pomeriggio di sabato 28 gennaio ha finalmente lasciato lo spazio alle primissime sfilate cuneesi del Carnevale 2023.

Sei i collettivi presenti in gara; oltre mille il numero di figuranti totali; il livello della sicurezza per chi sfilava e chi assisteva, gestita da Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco volontari, Associazione Carabinieri e Croce Bianca è stata ineccepibile.

Una manifestazione che dalle 14 alle 18 ha visto migliaia di spettatori e curiosi ai lati esterni delle transenne con cui è stata delimitata l'area di transito nella centrale via Roma e che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso, con Fossano candidata senza dubbio a un ruolo di primo piano nella programmazione carnevalesca in Granda nei prossimi anni.