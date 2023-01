La Croce Rossa mette a disposizione 625 posti in Piemonte per il Servizio Civile

625 posti disponibili e più di 90 sedi: questi i numeri - per il Comitato Regionale del Piemonte di Croce Rossa - del Servizio Civile Universale 2023 il cui bando è stato pubblicato e a cui si potrà aderire entro il 10 febbraio 2023 (71.550 posti complessivi in tutta Italia e all’estero).

Il Servizio Civile consente concretamente impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio.

È un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Decidere di prestare il servizio in Croce Rossa è inoltre un’opportunità per mettersi in gioco al fianco dei volontari del più grande movimento umanitario del mondo.

“Anche nel 2023 oltre 90 sedi della Croce Rossa in Piemonte daranno la possibilità a 625 giovani di vivere un anno di esperienza formativa e professionale grazie al Servizio Civile Universale. Dal supporto nelle attività ordinarie, ai servizi sulle ambulanze, fino alle attività sociali e di Protezione Civile, si rinnova anche quest’anno un’opportunità di crescita e sviluppo personale per tanti giovani che, grazie al contatto quotidiano con i nostri volontari, potranno essere di aiuto alla collettività e apprendere soft skills utili per future esperienze lavorative. In un periodo di incertezza economica e sociale come questo, è importante segnalare che più di 200 posti sono riservati a giovani con minori opportunità, perché il Servizio Civile è anche solidarietà e impegno per costruire una comunità migliore. Ci auguriamo che in molti scelgano di intraprendere questo percorso che, nei molti anni di coinvolgimento della Croce Rossa nei progetti di Servizio Civile, abbiamo visto intraprendere da migliaia di ragazze e ragazzi a cui ha davvero cambiato la vita e aperto nuove strade!" dichiara Vittorio Ferrero, presidente del Comitato Regionale del Piemonte di Croce Rossa.

Per ulteriori info: https://cri.it/piemonte/serviziocivile/