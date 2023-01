In Valle Mongia tre incontri alla scoperta del progetto "En Vir"

Sabato 4 febbraio, un’allegra combriccola da Montoggio, sulle montagne dietro Genova, raggiungerà la Valle Mongia per raccontare un'operazione di "recupero" del paese partita dagli stessi abitanti. Era il 2017 e il nucleo storico del paese versava abbandonato a sé stesso, con i rovi e le piante d’invasione a cancellare le tracce di una lunga storia condivisa. Un gruppo di cittadini, mosso da un semplice moto di orgoglio di fronte a una lunga traiettoria di decadenza, ha iniziato a riunirsi con cadenza bisettimanale, inaugurando un processo di recupero partito dal basso che ha portato benefici all’intera comunità.

A partire da questa vicenda virtuosa, l’Associazione Terre di Mongia intende stimolare una riflessione circa il patrimonio ambientale e culturale presente in valle, in un’epoca caratterizzata da una maggiore sensibilità verso le potenzialità offerte dal turismo sostenibile nello sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità. L’appuntamento è previsto per sabato 4 febbraio alle ore 18 presso la Sala Polivalente di Viola, e vedrà presente Sergio Rossi, esperto di aree montane piemontesi e liguri, volto noto della televisione ligure Primocanale.

Il giorno successivo, domenica 5 febbraio dalle ore 16, il compositore e artista sonoro Alessio Dutto presenterà Lamiera, un’installazione sonora realizzata registrando il suono delle pale eoliche che sovrastano la valle Mongia. L’installazione, che si propone di raccontare una storia del paesaggio sonoro attraverso i materiali e gli oggetti trovati in alta valle, avrà luogo nella suggestiva Cappella di San Pietro alle Bianche, nell’ultima borgata alpina della frazione di Viola Castello.

Un ulteriore incontro è previsto per mercoledì 22 febbraio, quando all’agriturismo La Botalla di Scagnello l’accompagnatore escursionistico Simone Rossi e il documentarista Sandro Bozzolo presenteranno una proposta di sentiero escursionistico di valle, pubblicata sulla rivista Alpidoc n. 106. Per l’occasione, sarà presente la responsabile editoriale di Alpidoc Enrica Raviola, insieme ai rappresentanti delle istituzioni di valle e del Club Alpino Italiano.

L’intero progetto En Vir è realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione CRC, in collaborazione con il Comune di Viola, con la costituenda nuova Pro Loco di Viola e con l’Associazione Culturale Viola Castello 2021.