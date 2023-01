A Maddalene di Fossano c’è la cena di Carnevale

A Maddalene, frazione di Fossano, è nuovamente tempo di carnevale.

Dopo due anni di stop forzato, la Pro Loco ripropone la tradizionale cena a base di gnocchi, il tutto condito da balli e danze a volontà con Dj Ariel.



L'appuntamento è per sabato 11 febbraio alle ore 20 presso la bocciofila di Maddalene. La cena è su prenotazione obbligatoria, le iscrizioni (fino a esaurimento posti), apriranno sabato 4 febbraio dalle ore 8 alle 12 presso la sede di Maddalene; dalle ore 14 presso la bocciofila di Maddalene. Una persona potrà iscrivere fino ad un massimo di 10 partecipanti. Per info: 371/57.35.308.



Il menu comprende: lonza di maiale, insalatina arlecchina, gnocchi al ragù, chicche alla bava, gnocchi della Val Varaita al burro bruciato, formaggi, dolce e caffè. Acqua e vino sono compresi. I prezzi sono: 23 euro adulti, 12 euro bambini (nati dal 2013 compreso), gratis per i bambini sotto i 5 anni (nati dal 2018 compreso). Pagamento all'atto dell'iscrizione.



Durante la serata verrà premiata la maschera più bella e ci sarà una bella sorpresa per tutti i bimbi mascherati.