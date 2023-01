Il gatto selvatico sulle Alpi Marittime e Cozie: un incontro a Cuneo

Mercoledì 1° febbraio, alle ore 21 presso il Cinema Monviso, in via XX Settembre 14 a Cuneo, Patrizia Cavagnin presenta "Il gatto selvatico. Presenze sulle Alpi Marittime e Cozie".



Il gatto selvatico è un piccolo felino che occupa un areale vastissimo che va dall’Africa, all’Europa, all’Asia. Nonostante questo, la sua presenza nelle Alpi è diventata rarissima, tant’è che da molti anni non è stato riscontrato nessun esemplare sulle Alpi occidentali. Ultimamente sembra però che stia riprendendo a colonizzare le nostre montagne.

Durante la conferenza, promossa da Pro Natura Cuneo, verranno presentati i primi risultati del monitoraggio in corso. Ingresso libero.