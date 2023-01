Savigliano, inaugurata la nuova sede del Pd insieme al “coworking politico”

Per la comunità democratica saviglianese il 2023 inizia con una bella novità. Dopo più di dieci anni in via Macra, la sede si trasferisce in via Gian Luigi Trossarelli 8, a due passi da piazza Santarosa, nel centro della città.

Una nuova sede dunque, fortemente voluta dagli iscritti che per garantirne la sostenibilità hanno fatto uno sforzo economico importante, creando un autofinanziamento significativo che rende possibile non solo la sede ma potrà garantire una adeguata attività politica, più che necessaria stante il posizionamento all’opposizione con i consiglieri inseriti nel gruppo consigliare Spazio Savigliano.

L’inaugurazione e presentazione agli iscritti della nuova sede è avvenuta il venerdì 20 gennaio, nell’assemblea del circolo che ha presentare il cammino congressuale di queste settimane, che vedrà sabato 4 febbraio dalle 15 alle 18 la celebrazione del Congresso di Circolo con il dibattito delle mozioni nazionali e regionali e la votazione degli iscritti per la scelta dei candidati che andranno (i primi due) a primarie nazionali il prossimo 26 febbraio.

Taglio del nastro e consueto brindisi con aperitivo a seguire hanno sancito la nascita ufficiale della nuova sede del PD locale.

Venerdì 27 gennaio nell’ambito di una conferenza stampa è stato poi presentato il progetto del “coworking politico” ovvero la scelta di condividere la sede con altri soggetti civici e associazioni politiche al fine di creare uno spazio di confronto e di incontro che guardi all’interesse per la città e per dibattere le scelte amministrative e politiche creando una sorta di laboratorio aperto, inclusivo a cui tutti gli interessati possono guardare trovando sensibilità diverse all’impegno politico per cui tutti si possano sentire a proprio agio. Partecipano a questo progetto, oltre al PD, ovviamente Spazio Savigliano che racchiude tutte le esperienze che oggi sono impegnate nell’amministrazione della città e siedono nell’omonimo gruppo consigliare nei banchi dell’opposizione in Consiglio Comunale, il soggetto civico Savigliano Domani e la scuola di politica Benecomune.

Nella conferenza stampa ogni soggetto ha spiegato il senso del cooperare insieme, appunto in un coworking, per confrontarsi, scambiarsi esperienze, formarsi insieme al fine di dare il miglior contributo possibile al bene nella città. Sono state anche presentate le iniziative su cui ogni gruppo sta lavorando, dai prossimi eventi di Benecomune su Europa e Lavoro, all’attività formativa che sta facendo Spazio Savigliano al proprio interno per prepararsi ai prossimi temi di opposizione costruttiva che porterà avanti: dopo la raccolta firme per piazza Turletti, gli emendamenti di bilancio per un approccio più programmatico alla viabilità con un nuovo piano urbano del traffico, alla necessità di fare una scelta sul sistema idrico integrato e, infine, nel seguire la delicata questione della piscina comunale su cui si sta vigilando perchè le repentine scelte di queste settimane lasciano intendere che c’è una oggettiva difficoltà nel gestire e prendere le giuste decisioni.

La nuova sede sarà quindi uno spazio condiviso, nell’utilizzo e nei costi, rappresenterà nella sua formula del coworking un modo nuovo, innovativo ed aperto di fare politica a Savigliano.

Per il PD il prossimo appuntamento è il Congresso di sabato 4 febbraio riservato agli iscritti e, per la prima volta, anche le Primarie aperte a tutti i cittadini per la scelta del nuovo Segretario Nazionale del PD saranno svolte nella nuova sede, domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 8 alle 20.