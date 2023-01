Biathlon, Campionati italiani aria compressa: oro e argento per Magalì Miraglio Mellano e Viola Camperi

Il biathlon giovanile è approdato in Val di Zoldo (Belluno). Sabato 28 gennaio, al centro biathlon di Palafavera, sono si sono svolti i campionati italiani Children e sono state assegnate le prime medaglie della stagione delle categorie Allievi e Ragazzi.

I Children, che gareggiano ancora con fucili ad aria compressa, sono stati impegnati in una prova sprint, organizzata dallo sci club Valzoldana e dalle Fiamme Oro Moena. Gli Allievi si sono dati battaglia su un percorso di 5 chilometri, con due serie di tiro, nella quale ha dominato l’Alto Adige, occupando tutti e tre i gradini del podio. Il primo a tagliare il traguardo è stato Andrea Braunhofer. Il biathleta dell’Asv Ridnaun non ha commesso errori al poligono, conquistando il gradino alto del podio in 13’57’’9 (0 0). Piazza d’onore per Jonas Tscholl dell’Asv Martell, anche lui autore di una prova senza errori nelle serie di tiro, che ha concluso con il tempo di 14’40’’4 (0 0), davanti a Julian Huber dell’Asd Anterserlva (15’26’’2; 1 2). Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) chiude al 5° posto con un poligono perfetto e in top10 entra anche NJicola Giordano (Alpi Marittime). Al 14° e 15° posto, due rappresentanti dello sci club Valle Stura, Giacomo Barale e Leonardo Brondello. Gli altri piemontesi hanno cosi chiuso: 27° posto per Giacomo Maurino (Valle Stura), 29° Jacopo Piasco (Alpi Marittime) , 32° Mario Einaudi (Valle Stura), al 37° e 38° posto due rappresentanti dello sci club Valle Stura, Andrea Occelli e Gabriele Giordanetto, 48° Leonardo Raineri (Valle Ellero), 55° Pietro Salvatico (Valle Ellero).

Doppietta piemontese al femminile, grazie a Magalì Miraglio Mellano e Viola Camperi, entrambe tesserate per l’Alpi Marittime Entracque. Miraglio Mellano è stata la più veloce sugli sci e, senza commettere errori al tiro, si è messa al collo la medaglia d’oro con il tempo di 14’10’’6 (0 0), precedendo la compagna di sodalizio, argento in 14’27’’4 (0 0). L’altoatesina Anna Andivalfarei del Gardena è andata a completare il podio in 14’32’’ (0 0). Un errore per Luna Forneris (Alpi Marittime) che ha chiuso al 5° posto e in top 10 entra Lucia Brocchiero (Valle Stura). Lucia Delfino (Valle Stura) e Giulia Ronchail (Pragelato) chiudono al 15° e 16° posto. Le altre piemontesi: Iris Cavallera (Alpi Marittime) è 22ª, 27ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 31ª Caterina Parola (Valle Stura), 44ª Sofia Cogoli (Pragelato), 46ª Dho Marianna (Valle Ellero), 48ª Sofia Bruno (Valle Ellero), 52ª Vittoria Caffa (Valle Pesio).

Tra i Ragazzi, ancora Alto Adige sul primo gradino del podio, grazie a Elia Steinkasserer. L’atleta dell’Anterselva ha concluso la sua prova in 13’53’’9 (0 0), senza commettere errori al poligono. Alle sue spalle, si è piazzato Gabriele Carrara dello Sci Fondo Val di Sole (14’06’’7; 0 1), seguito da Nicolò Pedranzini dell’Alta Valtellina (14’17’’7; 0 1). Al femminile, un’altra portacolori dell’Anterselva si è aggiudicata la medaglia d’oro. Si tratta di Anna Wolf, che ha portato a termine la sua gara in 11’08’’4 (0 0), precedendo Chantal Moreschini dello Sci Fondo Val di Sole (11’34’’2; 0 0) e Cloe Giordano dell’Alpi Marittime Entracque (11’35’’3; 0 2). Ai piedi del podio, con un distacco di 29'' il cuneese Thiago Ghibaudo (Valle Stura). 11ª piazza per Liam Lisciandrello (Valle Pesio), 16° Jonathan Giordano (Alpi Marittime), 28° Joel Lisciandrello (Valle Pesio), 30° Lorenzo Crimaldi (Alpi Marittime), 38° Andrea Quaranta (Alpi Marittime), 40° e 41° Thomas Audisio (Alpi Marittime) e Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 50° Matteo Parola (Valle Stura), 52° Gioele Revelli (Alpi Marittime), 56° e 57° Pietro Parola (Valle Stura) e Luca Fulcheri (Valle ellero),Gabriele Siccardi (Valle Stura) è 62°, Thomas Quaranta (Alpi Marittime) è 64° e Niccolò Fenoglio (Valle Ellero) è 68°.

Al femminile, un’altra portacolori dell’Anterselva si è aggiudicata la medaglia d’oro. Si tratta di Anna Wolf, che ha portato a termine la sua gara in 11’08’’4 (0 0), precedendo Chantal Moreschini dello Sci Fondo Val di Sole (11’34’’2; 0 0) e Cloe Giordano dell’Alpi Marittime Entracque (11’35’’3; 0 2). Ai piedi del podio, per un soffio, Giada Grosso (Alpi Marittime), 6ª Alice Ballario (Alpi Marittime), 16ª Elena Carletto (Alpi Marittime), 23ª Beatrice Lai (Alpi Marittime), 29ª Ludovica Giordanengo (Alpi Marittime), 36ª Lodovica Raineri (Valle Ellero), 43ª Erica Tassone (Valle Stura), 58ª Letizia Dho (Valle Ellero), 61ª Alice Tomasin (Valle Ellero).