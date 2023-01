Calcio Serie D: Fossano ancora ko, il Ligorna espugna il Pochissimo con un 3-2 in rimonta

Fossano ancora una volta rimontato e battuto, nella 24^giornata di un campionato maledetto. Blues praticamente perfetti nel primo tempo contro il Ligorna, chiuso in vantaggio di due reti (Alvitrez e Simonetta). Ma nella ripresa arriva la reazione della squadra genovese, capace di segnare tre reti (Gualtieri, Donaggio, Dimasi) e portare a casa la posta piena. Al Pochissimo finisce 2-3.

LA CRONACA

La prima occasione della partita arriva dopo 18 minuti di gioco. Azione in verticale degli ospiti con Abdelazim che serve Gulli, Ricatto respinge di piede. Il Fossano risponde con Alvitrez su punizione, Atzori si distende sulla sua sinistra e para. Ancora blues pericolosi alla mezz'ora. Simonetta di prima intenzione, Atzori non si fa sorprendere e mette in angolo. Fossano in vantaggio al 37'. Corner velenoso di Alvitrez, la deviazione di Dimasi mette fuori causa il portiere: 1-0. La squadra di Viassi si muove bene ed al 42' raddoppia. Simonetta raccoglie un pallone vagante poco fuori dall'area e senza pensarci troppo esplode un mancino che non lascia scampo ad Atzori, 2-0.

Doppio cambio, ad inizio ripresa, per il Ligorna. Gualtieri e Brunozzi rilevano Garbarino e Abdelazim. Al 57' la squadra di Roselli accorcia le distanze. Delle Piane serve il neoentrato Gualtieri che sfodera un esterno destro di rara bellezza: pallone sotto l'incrocio dei pali, 2-1. Forze fresche in campo, da una parte e dall'altra. Botta e Barbagiovanni per Delmastro e Bacigalupo. Al 67' tocca a Malltezi, gli fa posto Fogliarino. Ligorna proteso in avanti alla ricerca del pari che arriva al 73', Autore del gol Donaggio, implacabile di testa nel cuore dell'area avversaria: 2-2. La difesa di Viassi trema ancora al minuto 83. Damonte da posizione invidiabile si fa ipnotizzare da Ricatto che ne mura la conclusione. La rimonta ospite si completa all'85'. Dimasi è defilato ma riesce ad effettuare un tiro rasoterra che beffa Ricatto, 2-3. Il Fossano ci prova con orgoglio fino alla fine ma senza risultati apprezzabili ed incassa la 16^sconfitta.

TABELLINO

Fossano (3-5-2): Ricatto, Cannistrà, Scotto, Marin; Premoli (87' Rodi), Fogliarino (67' Malltezi), Simonetta, Alvitrez, Delmastro (63' Barbagiovanni); Alfiero, Viglietta. A disp: Chiavassa, Medda, Quaranta, Tarsitano, Costantino. All Viassi

Ligorna (3-5-2): Atzori, Garbarino (46'Gualtieri), Damonte, Scannapieco; Delle Piane, Gulli, Bacigalupo (63' Botta), Gerbino (70' Tassotti), Dimasi; Abdelazim (46' Brunozzi), Donaggio. A disp. Gragnoli, Gualtieri, Lipani, Botta, Casagrande, Serra, Mazzamuto. All Roselli (in panchina Conti)

Gol: 37'Alvitrez, 42' Simonetta, 57' Gualtieri, 73' Donaggio, 85' Dimasi

Ammoniti: Damonte, Gulli, Scannapieco, Barbagiovanni

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano, assistenti Matteo D'Orazio di Teramo e Matteo Di Berardino di Teramo