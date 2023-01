Il Cuneo Oltrestura festeggia il primo posto a Fossano

La città di Fossano ha ospitato nella giornata di ieri, sabato 28 gennaio, due importanti eventi: il torneo calcistico “Inverno al Salice” e la prima sfilata di carri allegorici del Carnevale 2023.

Malgrado le gelide temperature, che non hanno superato i 2 gradi, la società sportiva Cuneo Oltrestura ha partecipato al torneo “Inverno al Salice”, manifestazione di calcio giovanile esordienti 2010. Un bel torneo che ha coinvolto 4 società sportive: il Salice, il Cuneo Oltrestura, il Marene e il Sant’Albano Stura.