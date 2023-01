Sci di fondo, Coppa Italia Rode: Lorenzo Romano secondo nell'individuale in tecnica libera di Schilpario

Dopo un fine settimana di pausa, la Coppa Italia Rode è tornata protagonista nella Valle di Scalve. Sulla pista “Degli Abeti” a Schilpario (Bergamo), i fondisti di tutta Italia si sono sfidati nella prima prova del fine settimana, un’individuale in tecnica libera.

È la portacolori dell’Esercito, Martina Bellini, la più veloce della gara femminile. Bellini ha tagliato il traguardo in 13’36’’9, precedendo Stefania Corradini del Nordic Team Sottozero (13’40’’5) e la compagna di gruppo sportivo, Laura Colombo (13’48’’1). Si è fermata ai piedi del podio l’alpina Emilie Jeantet (13’53’’), prima tra le Under 23, seguita da Maria Eugenia Boccardi (Under Up Ski Team Bergamo; 14’09’’), con Giulia Negroni (Clusone; 14’18’’2) che è andata a completare il podio di categoria. La piemontese Elisa Sordello (Alpi Marittime) è 5^tra le U23. Irene Negrin (Prali) è 4^tra le Junior.

Beatrice Laurent (Nordico Pragelato) vince tra le Aspiranti ed è 12^ assoluta, mentre Aurora Giraudo (Alpi Marittime) è 4^; Arina Radu (Nordico Pragelato) è 6^.È di nuovo un atleta dell’Esercito a salire sul gradino alto del podio nella prova maschile. Giuseppe Montello ha percorso i 7,5 chilometri di gara in 17’37’’8, precedendo il cuneese Lorenzo Romano dei Carabinieri (17’51’’4) e l’altro alpino Martin Coradazzi (17’54’’1). Al 5° posto il piemontese Daniele Serra (Esercito). Con il 23° tempo assoluto, Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) è 4° tra gli Juniores.

Buono il piazzamento del cuneese Alessio Romano (Carabinieri) che chiude al 1° posto tra gli Aspiranti e il 18° tempo assoluto. Alberto Rigaudo (Alpi Marittime) è 7°, mentre Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) è 13°.