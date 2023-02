Argentera come la Norvegia: la natura innevata ora si scopre alla guida di una sleddog [FOTO]

Se la vedi giocare sulla neve, Bruna, sembra un cane come gli altri ma non appena indossa l’imbracatura, si trasforma nella leader del suo team composto da diciotto cani che di mestiere - e per passione - praticano lo sleddog, ossia trainano una slitta e traportano le persone. Basta una sua occhia, il movimento della coda o, quando serve, un ringhio sommesso ma deciso, per far rientrare tutti nei ranghi.

Vedere questi cani lavorano in perfetta sintonia, immersi in un paesaggio da fiaba, in mezzo alla natura innevata, è un vero spettacolo che si trasforma in un’avventura emozionante se si ha la possibilità di guidare la slitta. E di farlo, naturalmente in sicurezza, seguendo le indicazioni di Massimo Aymo di Pinerolo che da anni conduce questo mezzo di trasporto molto usato nei paesi nordici e che per la stagione invernale in corso, ha deciso di far provare il brivido a chi sceglie il Argentera come meta turistica. La prima ad accettare la sfida dello sleddog è stata il sindaco, nonché parlamentare di FdI, Monica Ciaburro: “Erano anni - spiega - che cercavo qualcuno disponibile a praticare questo sport sulle nostre piste e finalmente ci siamo riusciti. In Italia non sono molti i conduttori di slitte guidate dai cani e Massimo, dopo aver vissuto per anni a Trento ha scelto Argentera per trasformare questa attività in una emozionante occasione per vivere un’esperienza a contatto con la natura”.

“Il percorso, sicuro ed agevole, è di circa cinque chilometri - spiega Massimo Aymo -: parte da Bersezio ed arriva fino ad Argentera. Io trasporto i bambini, dai 5 ai 7 anni, mentre gli adulti possono provare a guidare la slitta, seguendo la mia che è sempre davanti al gruppo”.

Un’esperienza unica, dove, Aymo ci tiene a precisare: “Anche i cani si divertono, perché questa attività è nel loro Dna. Rispettiamo le pause per non stancarli e siamo attenti al loro benessere, innanzi tutto con una alimentazione adeguata, molto calorica e facile da digerire”.