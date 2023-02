Arriva la tessera per ballare al Centro culturale saviglianese

Una tessera per ballare. È partita questa in questi giorni la novità organizzativa che riguarda il Centro culturale saviglianese di piazza Nizza: per accedere ai momenti di ballo è ora necessaria una tessera annuale di ingresso.

Ogni domenica, quando dalle 15 alle 18 si balla il liscio, ed ogni lunedì sera (dalle 21 alle 23 c'è l'appuntamento con le danze occitane) chi vorrà accedere al Centro dovrà sottoscrivere la tessera, valida per tutto l'anno, con l'eccezione del mese di agosto.

Il tesseramento può essere fatto direttamente presso il Centro culturale, la domenica ed il lunedì sera.

"Dopo una prima fase di “riscaldamento” fino al 31 dicembre – spiega l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – abbiamo ora pensato di dar vita ad una tessera d'accesso. Uno strumento che consente la facilità organizzativa di questi momenti di svago ed aggregazione che hanno dimostrato di essere molto apprezzati da tanti provetti ballerini".

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio cultura del Municipio (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12). Telefono: 0172.710235.