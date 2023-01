Bilancio demografico in sostanziale equilibrio nel comune di Moretta

Resta sostanzialmente stabile e sempre sopra i quattromila abitanti la popolazione di Moretta. È quanto emerge dal consuntivo del bilancio demografico del 2022 che, complessivamente, fa registrare un calo di 8 unità rispetto all’anno precedente.

Sono 4090 i residenti in paese: 2053 sono donne e 2037 uomini. Nel 2022 sono nati 29 bambini (14 femmine e 15 maschi), mentre i decessi sono stati 48 (28 donne e 20 uomini), per un saldo naturale di -19.

A correggere al rialzo le statistiche è, come spesso accade, il flusso migratorio tra chi si trasferisce a Moretta e chi lascia il paese. 131 i nuovi cittadini morettesi registrati nel 2022 e 120 quelli che si sono trasferiti in altro Comune.

La popolazione straniera resta complessivamente inferiore al 10 per cento: 363 i residenti in paese che hanno cittadinanza straniera. La comunità più rappresentata è quella albanese, con 122 unità, seguita dai rumeni (99) e dagli indiani (23). sono 38 complessivamente, le nazioni rappresentate, da Africa, Asia, Europa, Sudamerica e Centramerica. Non ci sono Nordamericani né cittadini dell’Oceania.

Nel 2022, 21 cittadini stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Sei di loro sono minori.

I 16 i matrimoni celebrati, 7 con rito civile e 9 con rito religioso, portano il totale delle famiglie a 1805, contro le 1783 dell’anno precedente.

Per quel che riguarda le fasce di età, a Moretta si conta un’ultracentenaria (classe 1922), mentre altre 4 donne potranno arrivare al traguardo del secolo di vita nel 2023. L’uomo più anziano di Moretta è nato nel 1926.

i 29 bambini nati nel 2022 rappresentano infine un lieve incremento rispetto agli anni precedenti. I morettesi residenti in paese nati nel 2021 sono 25, contro i 29 del 2020 e i 19 del 2019. dal 2016 al 2018 invece i bambini sono oltre 30 per ogni anno di età.

La “classe di leva” più numerosa è quella del 1968, che conta in paese 83 residenti.