Bra, Luciana Rizzotti brilla al 34° concorso di cultura Piemontese, a Vinovo

Un 2022 da ricordare per l’85enne braidese Luciana Rizzotti. Il suo racconto dal titolo “Ricominciare” ha guadagnato, infatti, il 1° posto nel concorso di cultura Piemontese, promosso dalla Famija Vinoveisa.

La cerimonia di premiazione della rassegna, giunta alla 34ª edizione, si è svolta nella cornice del castello della Rovere, a Vinovo (Torino), alla presenza della giuria che ha selezionato opere sul tema “C’è sempre una luce in fondo al tunnel: dopo la tempesta ritorna nuovamente il sereno”.

Il riconoscimento fa onore a Luciana Rizzotti, che è già autrice del libro “1945-1946. Il grande esodo”, in cui ha raccontato in prima persona le drammatiche vicende istriane che ha vissuto sulla sua pelle.

Non è facile descrivere il dolore e cercare di spiegarlo, ma lei ci è riuscita. Nel suo nuovo racconto descrive la sua reazione dopo la morte del marito. Un dettato limpido, sincero e pieno d’amore che interessa chiunque abbia provato un dolore.

«Ricominciare - spiega Luciana - è la storia di un periodo molto buio della mia vita: quando mio marito, dopo 7 anni di malattia passati per la maggior parte tra ricoveri, cure, speranze e delusioni, si spegneva a soli 43 anni. Dopo la sua morte avevo cercato di farmi coraggio ma la mia non era più vita, non mi interessava niente di ciò che accadeva intorno a me e vivevo come un automa tra casa e lavoro».

Ma all’improvviso il buio della notte è squarciato da una scintilla di vita capace di scaldare i cuori e riaccendere le speranze sull’eternità. «Una voragine mi stava inghiottendo, fino a desiderare di lasciarmi morire. Dopo giorni passati nella mia stanza sentii che i miei figli erano molto tristi e preoccupati; il pensiero che sarebbero rimasti soli mi diede la forza di alzarmi. Poi la vita stessa ti aiuta con le sue piccole grandi cose che avevo quasi dimenticato: l’amore dei figli, un lavoro appassionante, una giornata di sole, una passeggiata in campagna», conclude Luciana Rizzotti.