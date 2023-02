La Resistenza nella Germania Nazista é stato il tema dell'evento organizzato per la Giornata della Memoria dal collettivo "in cortile"

Nel pomeriggio di 29 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l'associazione genitori "In cortile, con ila sponsorizzazione della fondazione Cassa di Risparmio di Torino e. Il patrocinio del Comune di Genola, ha promosso un evento aperto alla popolazione presso la sala polivalente della Cittadella.

La tematica scelta dal collettivo, in collaborazione con l'ebraista dottoressa Maria Teresa Milano, ha fatto luce su un peculiare aspetto che spesso, trattando di storia del ventennio nazista, viene tralasciato: la resistenza del popolo tedesco al regime.

Il pensiero comune porta a considerare il popolo tedesco di quell'epoca come un unicum, un corpo solo a sostegno del nazismo. Niente di più falso: come ha ben sottolineato la professoressa Milano, anche e soprattutto nelle epoche più dure e difficili é deleterio considerare la storia come una mera contrapposizione tra buoni e cattivi, tra bianco e nero.