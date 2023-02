Marene, escavatore danneggia condotta del gas nella centrale via Roma

Sono in via di risoluzione a Marene i disagi provocati dall’incidente verificatosi intorno alle ore 12 di oggi, lunedì 30 gennaio, quando un escavatore impegnato in alcuni lavori lungo la centrale via Roma ha inavvertitamente urtato e danneggiato una condotta per la trasporto del gas, provocandone una fuoriuscita.

Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici della società di distribuzione, che hanno chiuso e messo in sicurezza la condotta nel tratto interessato, insieme a Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Savigliano.