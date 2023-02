Moretta, i lavori degli studenti per la Giornata della Memoria diventano mostra

Venerdì 27 gennaio, ricorrenza della Giornata della Memoria, il portico del palazzo Comunale di Moretta è stato allestito con manufatti ed elaborati preparati dagli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e delle classi terze scuola Secondaria di primo grado di Moretta.

Il sindaco Giovanni Gatti, a nome di tutta l'amministrazione, ha espresso un forte ringraziamento e grande soddisfazione per la proficua collaborazione con le scuole del paese. "È importantissimo sensibilizzare i ragazzi di oggi, futuri cittadini di domani – ha affermato il sindaco - , su una tematica storica così drammatica che non può essere dimenticata ma anzi deve costituire motivo di riflessione affinché non si ripeta l'orrore dell'Olocausto".

Ammirazione e profonda gratitudine è stata espressa anche da parte dell'assessore all'istruzione, Emanuela Bussi, per le opere realizzate il cui valore simbolico è significativo e di grande qualità educativa.

"La storia si apprende in primis sui libri - sottolinea Bussi - ma perché venga elaborata e possa generare consapevolezza occorre indurre gli studenti ad esprimersi in modo personale attraverso diverse forme di comunicazione. Ed è ciò che gli alunni, guidati e supportati con motivazione e competenza dal corpo docente, hanno fatto. Valorizzare il loro operato significa attribuire importanza al percorso di crescita di ciascuno. Credo che ciascun alunno porterà con sé l'esperienza formativa vissuta e ciò fa la differenza nel percorso di maturazione e nella coltivazione della memoria come processo indelebile di eventi e vissuti".