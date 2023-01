Notti con minime a -17 gradi, ma la merla è già volata via

Per quanto riguarda le sette sorelle questa notte a Mondovì si sono sfiorati i -5 gradi contro gli attuali 8 gradi. A Cuneo in poche ore da zero a 8 gradi così come a Saluzzo. A Fossano da -4 gradi a 7,5 gradi, a Savigliano ed Alba dai -4 gradi a 7 gradi, a Bra da -2 a 10 gradi.