Ricette antispreco: il Cfpmemon fa scuola e se ne parlerà anche a "Striscia la Notizia"

Lo scorso mercoledì la troupe ha raggiunto la sede monregalese della scuola per realizzare un reportage che andrà in onda tra i servizi contro gli sprechi nella nota trasmissione televisica.

"Orgoglio ed emozione. - spiega - Con questi due vocaboli potrei riassumere la visita di Luca Galtieri. Orgoglio perché è bello quando i nostri studenti, che sono sempre al centro dei nostri pensieri, diventano protagonisti di un piccolo evento che però ha valenza nazionale ed emozione nel vederli mentre realizzano il loro piccolo capolavoro, perché tale è ogni piatto che esce dalla cucina. Un grazie particolare a Luca per la sua simpatia ma anche per la disponibilità dimostrata trovando il tempo di salutare TUTTI i nostri allievi ed grazie agli chef Paolo e Andrea per la riuscita di questo evento."

A portare in trasmissione la voce dei monregalesi, e non solo la voce, é stato il musicista Attilio "Tigliuccio" Ferrua che si è prestato ad accompagnare docenti e studenti in questa avventura.