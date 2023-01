Principio di incendio in un'aula della "scuola provvisoria" di Costigliole Saluzzo

Principio di incendio, questa mattina, in una delle aule allestite nei moduli temporanei che ospitano la Primaria di Costigliole Saluzzo. La scuola è infatti in fase di demolizione per essere ricostruita e, da settembre, gli studenti vanno a scuola nei container, scaldati con le stufe elettriche.

Il sindaco Fabrizio Nasi ha diffuso una nota per spiegare quanto accaduto e per rassicurare sulle verifiche in atto. Fortunatemnete, lo evidenziamo, non ci sono state conseguenze e nessuno è rimasto in alcun modo coinvolto.

Pubblichiamo la nota di Nasi:

Questa mattina, prima dell'ingresso in classe degli studenti, un incendio di lieve entità si è sviluppato all'interno di un'aula dei moduli scolastici. È risultato essere un corto circuito, che ha interessato una presa elettrica.

Al momento gli operai incaricati stanno sistemando il danno e riportando la situazione alla normalità. L'aula e gli spazi limitrofi sono stati arieggiati e il locale danneggiato potrà a breve ospitare nuovamente gli alunni, forse già domattina. Dopo l'evacuazione, nelle prossime ore si procederà a riportare in temperatura le aule.

I bambini e le bambine delle elementari al momento stanno assistendo, al caldo, ad una proiezione nel centro polifunzionale.

Commenta il sindaco, Fabrizio Nasi: "L'alta qualità dei materiali con cui è realizzato il sistema modulare che ospita le nostre scuole, in attesa della conclusione del maxi cantiere del polo scolastico, certificati per la resistenza al fuoco, hanno permesso di minimizzare i danni originati dal corto circuito, confermando gli altri standard di sicurezza dei nostri impianti".