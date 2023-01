Serata di tesseramento per il Vespa Club Fossano

Venerdì 3 Febbraio dalle 21, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Roma 74 a Fossano, si svolgerà la serata di tesseramento del Vespa Club Fossano (costo 30€). Con l’occasione a tutti i soci verrà consegnato il nuovo volume “I grandi eventi del Vespa club Italia, placche medaglie ricordi”.

Un libro che è un infinito serbatoio di memoria, un grande insieme di esempi da ricordare e imitare. Questa è la storia del Vespa club d’Italia, testimonianza verace dell’impegno e della passione nati attorno a un mezzo meccanico senza eguali. In questo volume si raccolgono alcuni di questi segni distintivi, piccoli oggetti di immenso valore simbolico, graffiti di realtà, lontane nel tempo ma sempre attuali, nel pieno spirito che illumina questo movimento.

Con questo scritto si intende raccontare alcuni tra i momenti più significativi e importanti dei primi venti anni di vita del nostro Sodalizio attraverso gli oggetti maggiormente graditi e ricercati dal mondo degli appassionati: le placche e le medaglie storiche, così consentendo un tuffo nel passato grazie a una serie di riproduzioni di memorabilia e nel contempo a una documentata e dettagliata ricostruzione.

Le iscrizioni al Vespa club continueranno anche in occasione del Motoraduno di Primavere, previsto per il 25 e 26 Marzo, e presso la sede della Blengino assicurazione in via San Giuseppe 26 a Fossano. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina web vespaclubfossano.it