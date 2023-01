La consigliera comunale di Melle Carla Giordano ultimo acquisto in casa Terzo polo

Prosegue il radicamento territoriale del Terzo Polo in provincia di Cuneo.

Nei giorni scorsi ha aderito ad Azione Carla Giordano, consigliera comunale di Melle. “Sono felice di poter portare il mio contributo in una famiglia politica che riserva grande attenzione ai bisogni dei territori, con un occhio di riguardo specialmente ai piccoli comuni. Lavoreremo con serietà e concretezza per risolvere i problemi che i cittadini ci segnaleranno", dichiara in proposito la stessa interessata.



“Sono molto felice che Carla si unisca alla nostra squadra – dice in proposito il segretario provinciale di Azione, Andrea Vassallo -. È un’amministratrice capace e con il suo lavoro e la sua esperienza andiamo a rafforzare una nutrita squadra di amministratori della Val Varaita che ci aiutano ogni giorno ad affrontare le difficoltà maggiormente sentite dai territori. Il nostro partito continua a crescere e noi continuiamo a lavorare con entusiasmo e con la consapevolezza che tante persone che hanno voglia di buona politica ci guardano con interesse”.