Primo round congressuale per il circolo Pd del Monviso

Nell’ambito del percorso congressuale del Partito Democratico, stanno per svolgersi su tutto il territorio nazionale i congressi locali dei circoli, nei quali gli iscritti al partito saranno chiamati a scegliere tra le mozioni presentate, votando i due candidati alla segreteria nazionale che si sfideranno poi alle primarie dl 26 febbraio.

Il Circolo del Monviso del Partito Democratico, che ha sede a Saluzzo ma comprende i territori delle Valli Po, Varaita e Bronda, oltre la città e la circostante pianura, organizza il proprio congresso locale nella giornata di martedì 7 febbraio 2023, a Saluzzo, presso la Sala degli Specchi del Quartiere (ex Caserma Mario Musso), in piazza Montebello, a partire dalle ore 18,30.

Il congresso seguirà il seguente programma:

apertura dei lavori ed insediamento della presidenza;

presentazione delle mozioni congressuali, con inizio alle ore 18,40 (ogni mozione avrà a disposizione quindici minuti);

votazioni dalle ore 19 alle ore 20,15;

scrutinio e proclamazione dei risultati.

Potranno partecipare al congresso del circolo, con diritto di intervento e di voto, tutti coloro che erano già iscritti al Partito Democratico e che abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno 2022 entro la data del 31 gennaio 2023, nonché i nuovi iscritti, i quali potranno tesserarsi fino alla data del congresso stesso.

“Invitiamo pertanto tutti i tesserati del circolo – fa sapere il segretario Gianluca Arnolfo - a partecipare al congresso. In un secondo tempo le primarie, aperte a tutti, si terranno domenica 26 febbraio 2023, presso la sede del circolo in Saluzzo, in via Gualtieri e nei due seggi volanti di Verzuolo e di Sanfront, con orari che saranno stabiliti a breve e debitamente comunicati.”