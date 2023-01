Saluzzo, il carnevale scalda i motori ed entra nel vivo con l'investitura della Castellana

La grande macchina organizzativa del 95° Carnevale Città Saluzzo – 69° Carnevale di Rivoli (8° Carnevale di Barge – 5° Carnevale delle 2 Province – 6° Carnevale degli Oratori Saluzzo) è in piena attività.

Il primo grande appuntamento sarà sabato 11 febbraio alle 17: presso il palazzo comunale di Saluzzo (Salita al Castello, 26) si svolgerà infatti l’investitura ufficiale della nuova Castellana, Liliana Chiapello, accompagnata da Ciaferlin Aurelio Seimandi, dalle Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e dai Ciaferlinot Massimo Barroero e Matteo Borghino.

I nomi di quest’ultimi sono stati svelati dagli organizzatori della Fondazione Amleto Bertoni nel corso di una conferenza stampa svoltasi lunedì 30 gennaio presso “Il Quartiere” alla quale hanno partecipato rappresentanti della Città di Saluzzo, della Fondazione Amleto Bertoni, della Pro Loco di Rivoli e del Comune di Barge.

Sempre sabato 11, dalle 22, presso il Pala CRS (via Don Giacomo Soleri, 16) si terrà “Saluzzo in Sound – Veglione in Maschera Supertino”. I biglietti sono acquistabili in prevendita su xceed.me al prezzo di 10 euro (documento obbligatorio), oppure in cassa a 15 euro.



Domenica 12 febbraio, dalle 14.30, per le vie del centro storico saluzzese, andrà invece in scena la sfilata dei carri/gruppi mascherati del 6° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it.