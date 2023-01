Freelangher: il 3 febbraio tutti sui pedali per la nuova stagione!

Le temperature sono ancora rigide ma, giustamente, si pensa già alla bella stagione sulle due ruote, soprattutto su quelle con le gomme larghe ed a propulsione muscolare. L’associazione sportiva FreeLangher invita ragazzi e famiglie alla serata del 3 febbraio alle ore 20.45 nel salone conferenze della banca d’Alba a Gallo Grinzane per la presentazione della stagione 2023 e per rispondere alle domande di chi vorrà rinnovare la tessera o entrare a far parte di questo sodalizio che, da anni, anima quello che è stato lo storico campo da calcio del paese, e che ora ospita il percorso di allenamento dei bikers, ed una pista che fa invidia a diverse altre realtà sportive.



«La nostra società nasce nel gennaio 2011 affiliandosi alla Federazione Ciclistica Italiana e registrandosi al CONI, dalla passione di un gruppo di amici per la Mountaibike - afferma Gianni Ferrero, papà di un giovane praticante, appassionato di bici e volontario nel suo ruolo di responsabile eventi e promozione - ed è stata creata come una realtà per stare in compagnia, per vivere la natura e per permettere agli iscritti ed alle loro famiglie di vivere insieme moneti di allegria e amicizia. Su queste basi si fonda la nostra filosofia, poi naturalmente chi vuole fare agonistica è messo in condizioni, grazie alla presenza dei maestri federali di primo e secondo livello, che preparano i ragazzi alle gare annuali.



Attualmente il gruppo, diviso in base agli anni di età, è composto da 100 iscritti, e la struttura organizzativa è ben avviata. Il 3 febbraio sarà un momento importante di confronto e di conoscenza per chi non ha mai vissuto la nostra realtà sportiva, e di ritrovo per chi continuerà il suo cammino educativo nello sport con noi».