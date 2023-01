Primo impegno dell'anno per i giovani atleti del Judo Kodokan Cuneo

Sabato 28 gennaio, presso la palestra Sportarea di Borgo San Giuseppe, è ricominciata l'attività agonistica per i giovani judoka con il “Torneo di gennaio” (gara interna alla società).

Cinture bianche, gialle, arancioni e verdi dai 4 ai 14 anni si sono confrontate sul tatami, suddivise per età e livello, mettendo in pratica gli apprendimenti degli ultimi mesi: non solo tecniche, ma anche e soprattutto comportamenti appropriati, primo fra tutti il rispetto delle regole e dell'avversario.

In modo particolare si sono distinti i primi classificati di ogni categoria: Emma A., Gabriele G., Elia G., Carlo A., Sunshine M., Leo M., Francesco B., Nicole Q., Francesco G. Ottimi risultati per tutti i piccoli “samurai”. Si sono classificati secondi: Caterina B., Gioele S., Thomas Q., Adriano B., Filip C., Alessandro B., Victor B., Vittoria G., Edoardo V. Sono saliti sul terzo gradino del podio: Samuele C., Vanessa B., Awa D., Lorenzo D., Gabriel G., Davide S., Pietro N., Noemi B., Nicolò C., Savio M., Marco R., Nicolò I., Nicole M., Achille B.

Tutti questi ragazzi si allenano con dedizione e impegno dimostrando la voglia di proseguire nel brillante percorso sportivo che potrà portarli ad essere i campioni del domani.

I tecnici del Judo Kodokan Cuneo sono entusiasti dell’affiatamento e della crescita continua di questo giovane gruppo di atleti, frutto del loro lavoro e della loro passione.