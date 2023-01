Busca: continua la Mostra di Mirò a Casa Francotto

Domenica 5 febbraio a Casa Francotto due linguaggi diversi dialogheranno tra di loro: la musica e l’arte. Nel pomeriggio il musicista Federico Vignola suonerà la Suite n.2 per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Un’occasione per poter ammirare le opere dell’artista catalano con un abbinamento unico nel suo genere.



Durante il pomeriggio sono anche previste delle visite guidate alle ore 15 – 16 e 17. La mostra, ha superato i 5000 visitatori.



1500 sono i ragazzi delle scuole dell’infanzia e primarie delle province di Cuneo e Torino che hanno aderito al progetto “Io come Mirò” il laboratorio didattico dedicato ai ragazzi. La mostra, a grande richiesta, è stata prolungata fino a domenica 19 febbraio.



Ci sarà quindi ancora un po' di tempo per gustarsi i capolavori dell’artista catalano e gli organizzatori hanno in mente altre sorprese per concludere un evento che ha dato grande lustro alla Città.



Di seguito gli orari della mostra:

VENERDI’ 15,30 -18,30

SABATO 10 -12 - 15.30 – 18,30

DOMENICA 10 – 12 - 14,30 -18,30