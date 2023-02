L’Helicensis Fabula al ventesimo compleanno dell’Antica Consurtarija dal Tapulon di Borgormanero

Con l’inizio del 2023 sono tornate le uscite dell’Helicensis Fabula, in occasione del ventesimo Compleanno dell’Antica Consurtarija dal Tapulon di Borgormanero, rappresentata dai confratelli Francesca Giovetti e Marco Benedetto.

La giornata è iniziata nella Sala Polifunzionale del Comune di Gargallo con il saluto del Primus Comes, dei Sindaci, degli amministratori dei Comuni di Gargallo e Borgomanero e del Rappresentante della FICE, la presentazione del Comune di Gargallo e del Centro calzaturiero di primaria importanza con la visita guidata al Museo del Calzolaio, il più piccolo Museo al Mondo dedicato alla storia della calzatura; seguito dal trasferimento al ristorante per il Pranzo con la chiamata delle Confraternite per lo scambio dei doni e l’Intronizzazione dei nuovi Soci della Cunsurtarija.

L’attività proseguirà nel corso dell’anno con la partecipazione ai convivi delle confraternite tradizionali, con un occhio di riguardo a quelle nate di recente.

La consociazione culturale enogastronomica Helicensis Fabula ebbe il primo atto di fondazione compiuto dai Consoci fondatori in occasione del “Convivium primum” il 26 novembre 1979; venne costituita il 26 maggio 1980, con atto nel Notaio Bollati; una storia che continua…

La Consociazione Helicensis Fabula è la formula abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis Fabula Virum", denominazione latina della Consociazione pedonese delle Nobili Persone che banchettano insieme con lumache e nespole". Una singolare confraternita che si impegna a "mantenere, difendere e valorizzare" la tradizione culinaria ed economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche.