Volley maschile A2. Cuneo sbanca Ravenna, Giaccardi: "I ragazzi attendevano questa vittoria"

Nuovo successo esterno per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo che espugna Ravenna per 3-0 e porta a casa tre punti importanti.

Prossimo impegno della squadra di Giaccardi domenica 12 febbraio, in casa, contro Porto Viro di coach Battocchio.

Il commento del coach di Cuneo al termine della partita in terra romagnola: "I ragazzi attendevano questa vittoria. Oggi sono contento perché è stato proprio il voler dimostrare che non basta veder arrivare Cuneo sul proprio campo per sapere di avere punti regalati, ma bisogna sudarseli. Abbiamo elevato maggiormente il livello della battuta e anche nella fase muro/difesa abbiamo fatto un passo avanti nel credere nel sistema su cui stiamo lavorando da un po’"