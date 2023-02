A Roccabruna il ricordo della “Campagna di Russia”

A Roccabruna domenica 29 gennaio, nella Chiesa Parrocchiale di Sacra Famiglia, è avvenuta un’importante celebrazione: da diversi anni, infatti, l’ultima domenica di gennaio si ricordano tutti i roccabrunesi che non hanno fatto ritorno dall’immane tragedia della “Campagna di Russia”, senza dimenticare i caduti e i dispersi di tutte le guerre.

La commemorazione ha avuto inizio con un corteo lungo le strade del paese che, dopo essersi fermato sul sagrato della Chiesa per una breve riflessione, è proseguito poi al suo interno.

Nel luogo sacro la celebrazione eucaristica: molta è stata la partecipazione e la commozione. Si sono alternate la lettura dei nomi dei caduti, la recita della preghiera dell’alpino e alcune poesie, a cura della classe quinta delle scuole elementari di Roccabruna, dedicate alla Giornata della Memoria.

I ragazzi, inoltre, hanno chiesto ai presenti di apporre la propria sigla su una stella, come segno di vicinanza e partecipazione al ricordo degli ebrei uccisi durante il nazismo. A celebrare la Santa Messa don Marco Bruno, parroco di Roccabruna, mentre prezioso nell’organizzazione della giornata è stato il contributo del massaro collaboratore Giorgio Verutti.

Il tutto si è svolto alla presenza delle amministrazioni comunali di Roccabruna e di Dronero, dei rappresentanti del II° Reggimento Alpini della Brigata Taurinense e del gruppo A.N.A. di Dronero. “Occorre ricordare, per tutti coloro che purtroppo hanno vissuto questa tragedia e per tutti noi, i giovani in modo particolare, per un futuro che sappia dare valore all’umanità ed alla pace.”.

Per l’occasione è stato posto, ai piedi del presbiterio, un cippo con il cappello d’alpino, la bandiera ed un basto del mulo, circondato da girasoli, fiore simbolo delle zone in cui si è consumata la tragedia.