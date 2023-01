Al via i lavori per installare l'ascensore al palazzo comunale di Chiusa di Pesio

Questa mattina, martedì 31 gennaio, sono iniziati i lavori di installazione dell'ascensore del Palazzo Comunale di Chiusa di Pesio.

L’intervento, del valore di 171.243,78 euro al netto dell'IVA, rientra nell’accordo di programma che l'ente ha siglato con la Regione Piemonte e contribuisce a rendere più inclusivo l’accesso agli uffici. La posa, prevista in 154 giorni all'esterno dell'edificio, è stata affidata alla ditta Giordano Costruzioni (136.383,78 euro al netto dell'IVA) e Ghinamo Ascensori (34.860 euro al netto dell'IVA).

“Oggi è una giornata importante per il nostro paese: nonostante il personale sia sempre stato disponibile a scendere al piano terreno e a evadere le pratiche andando incontro ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, l’elevatore rappresenta sicuramente un importante passo avanti nel superare le barriere e rendere più accessibile il palazzo”, commenta il sindaco Claudio Baudino. “L’intervento non prevede oneri a carico delle casse comunali grazie al minuzioso lavoro svolto nel 2021 dal segretario Giancarlo Presta che ci ha consentito di recuperare un cofinanziamento di 30 mila euro derivante dalle economie dei mutui precedenti. Desidero, inoltre, ringraziare l’ufficio tecnico e il responsabile Marco Audisio per essersi speso con impegno e dedizione nel dare avvio all’opera”.