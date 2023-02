Busca, la 98enne pittrice Maria Rosa Ravera Aira in visita alla mostra di Mirò

La pittrice Maria Rosa Ravera Aira e la direttrice della casa di riposo in visita alla mostra di Mirò in Casa Francotto

La pittrice Maria Rosa Ravera Aira, ospite della rsa Ospedale civile di Busca, ha visitato la mostra nella galleria Casa Francotto Mirò: sogno, forza e materia.



“È un stato momento straordinario – fanno sapere dalla casa di riposo - cui la nostra ospite ha preso parte con partecipazione ed entusiasmo, apprezzando molto l’iniziativa della Città”.



Buschese di adozione, originaria di Savigliano, l’artista, che nel prossimo agosto compirà 99 anni, lucida e piena di curiosità, a suo modo perciò giovane e bella, ha anche avuto modo di conversare con gli altri visitatori e gli accompagnatori.

L’invito alla mostra le era giunto dal sindaco, Marco Gallo: “Busca è onorata di averla come cittadina e le è grata – ha sottolineato il sindaco - anche perché ha voluto donare alla città alcune del sue opere più significative, come il ciclo pittorico di 14 acquerelli “I Martiri del 14 settembre 1944”, dedicato all’eccidio di San Chiaffredo, che è esposto in mostra permanente nel corridoio principale del palazzo comunale, e altri due lavori, raffiguranti le facciate delle due chiese della Rossa e della Bianca”.



La pittrice è stata accompagnata dalla direttrice della struttura, Antonella Sanna.